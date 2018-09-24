Адвокат: у Норвегии нет доказательств вины задержанного россиянина

У норвежских властей нет конкретных доказательств незаконного сбора информации гражданином России, который был задержан на прошлой неделе. Об этом заявила его адвокат Хеге Аакре.

Она сообщила газете Verdens Gang, что россиянин был задержан на конференции в Осло. У него было изъято электронное оборудование, но адвокат не стала уточнять, о чем именно идет речь.

"Они считают, что у них есть подозрительные наблюдения, но кроме этого никаких конкретных доказательств того, что он собирал информацию, нет", — заявила она.

По ее словам, он дал полиции "хорошие объяснения того, что могло случиться", и "если все это так, то он не совершил ничего преступного".

Россиянина, имя которого не сообщается, задержали 21 сентября в аэропорту Осло. В российском посольстве заявили, что задержание и последующий арест носят надуманный характер и совершены под нелепым предлогом. Задержанному оказывается консульское содействие и защита его прав и интересов.

По данным норвежских СМИ, мужчину обвиняют в шпионаже, ему грозит 51 год тюрьмы. Сам задержанный считает, что произошло недоразумение, передает ТАСС.