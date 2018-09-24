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24 сентября 201810:18 Анастасия Саховская

Антикитайские пошлины бьют по самим США

В Соединенных Штатах вступают в силу таможенные пошлины на товары из Поднебесной. Речь идет о налоге в 10 процентов, но уже с 1 января ставка вырастет до 25. Причем, Дональд Трамп на этом останавливаться не собирается и уже пригрозил Пекину увеличением пошлин в случае ответных мер.

Этот хруст — сигнал к сбору урожая: китайские фермеры на бобах не останутся, в отличие от американских коллег. Из-за торговой войны Китай приостановил закупку сои в США объемом 30 миллионов тонн и развивает собственное производство. Государственные субсидии — благодатная почва для роста.

"Теперь это выгодно. Дотации составляют 3 тысячи юаней на гектар. Так что все больше фермеров будут выращивать сою. Кроме того, мы будем внедрять новые технологии, чтобы она содержала больше протеина и масла", — говорит фермер Дин Гуанвэй.

Наращивать свое и импортировать меньше промежуточных товаров из США — мощный разворот на огромный внутренний рынок Китай начал еще на предыдущем витке торгового противостояния. Новые американские пошлины только усилят эффект бумеранга.

"По предварительным оценкам, это коснется шести категорий товаров: механико-электрические товары, легкая промышленность, текстильное-швейные, химические, сельскохозяйственные и фармацевтические. Среди предприятий, которым легко пострадать от повышения пошлин, примерно половина — предприятия с иностранным капиталом", — отмечает официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн.

 

То есть в Китае Штаты бьют по своим же. Сегодняшний обмен ударами пока самый сильный: в КНР под пошлинами совокупно 85 процентов американского импорта. В новом списке более пяти тысяч товаров — от соевого и кукурузного масла, баранины и кофе до текстиля, косметики, запчастей и сжиженного природного газа. На фоне новостей, что Китай увеличил закупки СПГ вполовину и занял второе место среди мировых импортеров. Америка теряет не только крупнейший энергетический рынок.

"Есть профицит услуг с китайской стороны, и 70% приходится на туризм. Китайцы уже демонстрируют растущий негативный настрой. Если они перестанут приезжать в США и покупать американские товары в Китае, это сильно повлияет на нас", — уверен генеральный директор компании по оценке бизнес-рисков Сарухан Хатипоглу.

Эксперты вспоминают Буша-младшего. Тот тоже ввел 30-процентные тарифы на сталь, но вынужден был отменить их через год, так как они стоили США слишком много рабочих мест. Но у госсекретаря Майка Помпео другие воспоминания. Это личное. "У меня был небольшой бизнес в Канзасе. Я видел, как несправедливо относились к компаниям. Вот в чем отличие нынешней администрации — мы полны решимости выиграть", — подчеркнул Помпео. Только вот когда, какой ценой и получится ли — ответов на эти вопросы госсекретарь не нашел.

Прямой эффект от нового витка торговой войны для мировой экономики на первых порах может быть почти незаметным, считают эксперты. Но он может привести к тектоническим сдвигам в поставках мировых корпораций и кризису доверия инвесторов из-за дерганой политики США. Впрочем, надежда есть: встречу Си Цзиньпина и Дональда Трампа на полях G20 в Аргентине в ноябре еще никто не отменял.

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