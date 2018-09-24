В Саратовской области при крушении катера погибли два человека

В результате крушения катера на реке в Саратовской области два человека погибли, еще одного удалось спасти, передает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, в выходные в Энгельсском районе в протоках реки Печанка перевернулся катер "Казанка", внутри находились две женщины и мужчина. Одной из женщин удалось спастись, ей помогли очевидцы, тела двоих людей были обнаружены утром 23 сентября.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.