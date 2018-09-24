В Балакове из-за столкновения двух машин погибли 5 человек

В городе Балаково (Саратовская область) легковой автомобиль Renault Logan столкнулся с грузовой "Газелью". Погибли находившиеся в легковушке четыре женщины и один мужчина. Водитель "Газели" госпитализирован с травмами.

"Спасатели достали его из покореженного автомобиля и передали сотрудникам скорой медицинской помощи", — рассказал ТАСС начальник областной службы спасения Юрий Юрин.

По предварительным данным, столкновение произошло по вине водителя легковушки, который потерял управление и врезался в "Газель". Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства ДТП.