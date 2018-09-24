Алтайские легенды осени. Фотолента

Для многих сибирских регионов лето в этом году не задалось: весна задержалась и незаметно перешла в осень. Сибиряки жаловаться не привыкли, и, наверное, поэтому осенняя погода не стала скупиться на щедроты: еще в середине сентября на набережной Оби можно было спокойно загорать, уплетая мороженое и щурясь от яркого солнца.