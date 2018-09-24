Криштиану Роналду отказался приезжать на церемонию награждения ФИФА

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду пропустит церемонию награждения Международной федерации футбола (ФИФА). Португалец объяснил такое решение загруженным графиком своей команды.

В воскресенье "Ювентус" провел матч пятого тура чемпионата Италии против "Фрозиноне", в котором Роналду стал автором победного гола. А уже в среду футболистам "старой синьоры" предстоит следующая игра против "Болоньи", которая состоится на домашнем стадионе "Ювентуса".

Напомним, что Роналду является одним из номинантов на звание лучшего футболиста года по версии ФИФА. Помимо него на награду претендуют хавбек мадридского "Реала" Лука Модрич и нападающий английского "Ливерпуля" Мохаммед Салах.

Ранее Роналду отказался от приезда на церемонию награждения УЕФА. Тогда португалец объяснил свое решение тем, что накануне узнал о победе в номинации своего бывшего одноклубника по "Реалу" Луки Модрича.