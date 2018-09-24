Опубликовано видео с места столкновения грузовиков на МКАД, где погибли два человека

Около 6 часов утра в понедельник, 24 сентября, в районе Ясенево на 37 километре Московской кольцевой автомобильной дороги произошла авария с летальным исходом.

По данным СМИ, в результате столкновения "Газели" и самосвала погибли два человека.

В районе места совершения дорожно-транспортного происшествия образовалась пробка.