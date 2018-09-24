Митрополит Онуфрий отказался встречаться с константинопольскими экзархами

Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий отказался встречаться с экзархами Константинопольской церкви, которых направил Патриарх Варфоломей. Он объяснил это тем, что они приехали на Украину без благословения канонической православной церкви.

Визит экзархов проходит в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине. Этот приезд не был согласован с Украинской православной церковью.

Константинопольский патриархат 7 сентября "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине" назначил своих экзархов в Киеве, напоминает "Россия 24". Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. Священный синод РПЦ выразил в связи с этим "решительный протест и глубокое возмущение" и объявил о прекращении поминовения патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений.