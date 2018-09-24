Теннисистка Павлюченкова опустилась на 11 позиций в рейтинге WTA

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова потеряла 11 строчек в обновленной версии мирового рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). 27-летняя россиянка опустилась с 28-го на 39-е место, что стало наибольшим регрессом среди российских теннисисток.

Первой ракеткой России по-прежнему остается Дарья Касаткина, которая располагается на 13-й строчке. Мария Шарапова также сохранила за собой свои позиции – она занимает 24-е место.

Также в сотню лучших теннисисток мира входят еще пять представительниц России. Екатерина Макарова поднялась с 42-го на 41-е место, Елена Веснина – с 86-го на 83-е, Евгения Родина потеряла пять позиций и теперь занимает 89-е место, а Анна Блинкова, наоборот, отыграла четыре строчки и ворвалась в Топ-100. Теперь она занимает 98-ю позицию.

Отметим, что лидером мирового рейтинга остается румынка Симона Халеп.