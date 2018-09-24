Мужчина зарубил топором овчарку, загрызшую его дочь

В Ленинградской области отец погибшей от укуса собаки девочки зарубил овчарку топором, передает РИА Новости.

Как сообщили в пресс-службе областного управления СК, 9-летняя девочка скончалась после укуса собаки в Приозерском районе Ленинградской области. Во время игры бельгийская овчарка напала на ребенка, укусив в шею. Ребенок погиб по пути в больницу. По данным следствия, владельцем собаки, взятой из приюта, был друг семьи, приглашенный для ремонта электропроводки. Собака бегала без намордника во дворе.

Когда ребенка передали врачам, отец расправился с собакой, зарубив ее топором.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".