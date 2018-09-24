"Ради своего искусства": художница Марина Абрамович после нападения оказалась внутри своего портрета

Сербская художница Марина Абрамович, известная как мастер эпатажа и перформанса, накануне была атакована на собственной выставке во Флоренции менее известным служителем искусства — Вацлавом Пивейком.

Мужчина приблизился к Марине Абрамович, неся в руках портрет с ее искаженным изображением. Приблизившись, Вацлав внезапно размахнулся и ударил художницу по голове с такой силой, что картина порвалась и голова женщины оказалась внутри рамы.

В результате инцидента никто не пострадал, и охрана скрутила мужчину, который не оказал сопротивления. Когда Марина Абрамович спросила его о том, зачем он это сделал, Вацлав коротко ответил: "Ради своего искусства."

Сейчас Марина Абрамович уже немолода, ей 71 год, и она широко известна своими былыми заслугами в мире искусства, прежде всего — перформансами. Так, еще в 70-х годах прошлого века художница была замечена своими необычными акциями с элементами мазохизма, в которых она взаимодействовала с публикой или своими коллегами.

К примеру, во время перформанса "Смерть себя" Марина Абрамович со своим партнером Улаем соединили свои рты при помощи специально изготовленного устройства и дышали друг в друга, пока не упали без сознания от нехватки кислорода.

В другой раз она и Улай сидели спина к спине, переплетя волосы друг друга, 16 часов подряд. А затем, пригласив публику посмотреть, как сильно они устали находиться в таком положении, просидели на глазах у зрителей еще час.

Вацлав Пивейк тоже периодически устраивает разного рода перформансы. Так, несколько лет назад его задержали за нахождение в непристойном виде в Италии: на площади Синьории он изображал из себя Витрувианского человека, а незадолго до этого голышом лежал в общественном месте на поддельных долларовых купюрах, называя это протестом против избыточного богатства.