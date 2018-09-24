Тазик в помощь: в подмосковных Электроуглях закрыли котельную и отключили горячую воду
Почти неделю без горячей воды живут люди в подмосковном городе Электроугли. Для тех, кто добросовестно оплачивает услуги ЖКХ, это стало полной неожиданностью. Оказалось, газовщики закрыли котельную из-за образовавшихся долгов.
Возмущенные потребители задаются вопросом: "Кому мы платим?" Одна из местных жительниц, в частности, услышала ответ, что счета, на который перечислялись деньги, вообще давно уже нет. Впрочем, эта информация требует проверки.
Директор управляющей компании "Курс-Электроугли" Виктор Акименко рассказал Вестям.Ru, что отключение котельной произошло внезапно в том числе и для них.
По его словам, из-за того, что некоторые жители не регулярно платят за услуги, действительно, образовалась задолженность. Акименко говорит, что они перечислили газовщикам на данный момент даже больше, чем заплатили за услуги по потреблению горячей воды местные жители. Однако ситуация пока никак не решается, и концы в этих разборках найти непросто.
Акименко считает, что проблема в "законодательной дыре": газовщики считают должниками всех, кто не заплатил за услуги до 15 числа следующего месяца, в то время как потребитель начинает считаться должником только если не платит больше двух месяцев. Из-за этого временного разрыва и образуются "долговые дыры", а газовщики их терпеть не намерены.
При этом глава управляющей компании "Курс-Электроугли" утверждает, что не имеет договорных полномочий вести переговоры по данному вопросу, и отправляет за ответами в ресурсоснабжающую организацию – Ногинсктрансинвест.
Там, в свою очередь, сухо поясняют, что закрыть котельную было решением газовой компании.
При этом советник по связям с общественностью Межрегионгаза Елена Троицкая поясняет, что без предупреждений как минимум за 21 день, то есть внезапно, такие действия не предпринимаются, и пообещала, со своей стороны, прояснить вопрос, чья именно инициатива была закрыть котельную в Электроуглях.
Возможно, это сделали сотрудники районной эксплуатационной службы (РЭС) Ногинского района Мособлгаза, однако по единственному известному телефону этой организации дозвониться невозможно.
О том, что в Электроуглях сложилась такая ситуация, в администрации Ногинского района знают. Там поясняют, что с администрации Электроуглей (после произошедшего вливания в Богородский округ) никто пока полномочий не снимал, и прямая обязанность руководства города решать возникшую проблему.
В администрации Ногинского района Московской области заверяют, что со своей стороны делают все возможное, чтобы урегулировать вопрос, и некоторые средства в счет погашения долга уже отправлены газовщикам.
На сайте администрации Электроуглей же опубликовано объявление, в котором отключение подачи горячего водоснабжения в многоквартирные дома в результате остановки работы городской котельной названо "незаконным".
"Администрацией муниципального образования "Город Электроугли Московской области" принимаются меры по урегулированию возникшей ситуации между ресурсонабжающей организацией ПАО "Ногинсктрастинвест" и управляющей компанией ООО "Курс-Электроугли" с целью возобновления горячего водоснабжения", — отмечается в сообщении.
Там также добавляют, что администрация Электроуглей направила "соответствующие обращения ногинскому городскому прокурору для принятия необходимых мер прокурорского реагирования и привлечения виновных лиц к ответственности".
А пока коммунальщики и газовщики перекидывают друг другу мяч ответственности за отключение котельной, 20-тысячный подмосковный город вынужден мыться в тазиках, грея воду на газовых плитах, и опасается, что может остаться еще и без газоснабжения.
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