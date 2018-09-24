Золотой мяч ФИФА: Лионель Месси не приедет на церемонию

Многократный обладатель звания лучшего футболиста года по различным версиям аргентинец Лионель Месси, скорее всего, пропустит очередную церемонию вручения "Золотого мяча" по версии Международной федерации футбола. Источник сообщает о неких личных мотивах.

Ведущий форвард сборной Аргентины и испанской "Барселоны" на сей раз не попал в число трех главных претендентов на получение самого престижного индивидуального трофея мирового футбола. Но при этом ФИФА анонсировала возможную победу Мессии в споре за приз Ференца Пушкаша за самый красивый гол года.

Тем не менее, как сообщает испанская El Mundo Deportivo, аргентинец решил остаться дома и не присутствовать на вручении призов. Ранее, как уже сообщали Вести.Ru, ехать на церемонию отказался нападающий сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду. Эксперты полагают, что отсутствие двух главных звезд последнего десятилетия сильно обесценит праздник ФИФА.