Проход кораблей ВМС Украины через Керченский пролив: Киев фактически признал Крым российским

Власти Украины фактически признали Крым частью России, когда направляли официальные запросы для прохода двух своих военных кораблей под Крымским мостом, считает вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

"Обратившись к российской стороне с просьбой дать возможность пройти под Крымским мостом, они тем самым признали факт того, что Крым является составной частью РФ", — заявил он РИА Новости, отметив, что Украина начала, наконец, выполнять международные нормы и двусторонние соглашения по совместному использованию приграничных морей.

Аналогичной позиции придерживается и депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

"Корабли запросили разрешение на проход в канале. Как тут не отметить, что даже ВМСУ признают, что Крым — наш, и вынуждены считаться с реальным раскладом сил в регионе? Вот главный итог PR-акции Украины", — указал Белик.

23 сентября два судна ВМС Украины — корабль управления "Донбасс" и буксир "Корец" — вошли в исключительную экономическую зону России у берегов Крыма в сопровождении кораблей береговой охраны Пограничной службы ФСБ России. Российские военные корабли сопроводили их в рамках международного права.

Ранее украинские власти приняли решение усилить военное присутствие в Азовском и Черном морях. Как заявил президент Петр Порошенко, "Донбасс" и "Корец" составят основу новой военно-морской базы на востоке Украины.