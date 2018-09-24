На Ставрополье подросток погиб от удара током

Трагически завершилось для 14-летнего жителя Ставропольского края исследование трансформатора — от удара током подросток скончался. Камера наблюдения зафиксировала последние секунды жизни мальчика.

Инцидент произошел вечером 18 сентября в селе Краснокумском Георгиевского округа, когда подросток гулял с друзьями. На кадрах видно, как мальчик забирается все выше по перилам, но при попытке забраться на опору его бьет током. Находившийся на земле приятель тут же бросился за помощью, однако спасти жизнь несовершеннолетнему не удалось — полученный разряд оказался смертельным.

Теперь в произошедшем разбираются следователи. Уже назначена судебная медицинская экспертиза, кроме того, устанавливают лиц, которые несут ответственность за технику безопасности при эксплуатации трансформатора.