Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
24 сентября 201812:07

В Москве столкнулись автобус, автокран и легковая машина. Видео

WhatsApp

В столичном Алабяно-Балтийском тоннеле ранним утром 24 сентября столкнулись автобус, автокран и легковая машина, заблокировав две полосы движения из трех.

 

Пострадал водитель автокрана, ему потребовалась госпитализация. Остальные участники аварии отделались легким испугом. К часу пик образовался серьезный дорожный затор.

В настоящее время последствия аварии в Алабяно-Балтийском тоннеле устранены.

Сейчас

12:20

Россия поставит Сирии С-300 и эксклюзивные системы управления ПВО

11:46

Финская полиция задержала россиянина за отмывание денег

09:05

Украина обвинила Россию в создании "опасных инцидентов" в море

04:58

Владимирскую область возглавит Владимир Сипягин

02:17

40 человек пострадали в ДТП на Кубе

01:29

Выборы губернатора Владимирской области: Владимир Сипягин уходит в отрыв

00:33

Выборы во Владимирской области: Светлана Орлова вырывается вперед

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Проигравший кандидат от "Единой России" признал выбор жителей Хабаровского края

Проигравший кандидат от "Единой России" признал выбор жителей Хабаровского края

3 часа назад
Украина обвинила Россию в создании "опасных инцидентов" в море

Украина обвинила Россию в создании "опасных инцидентов" в море

3 часа назад
Российская пшеница угрожает американским фермерам

Российская пшеница угрожает американским фермерам

3 часа назад
Финская полиция задержала россиянина за отмывание денег

Финская полиция задержала россиянина за отмывание денег

37 минут назад
СБУ ждет Жириновского на допрос

СБУ ждет Жириновского на допрос

1 час назад
Владимирскую область возглавит Владимир Сипягин

Владимирскую область возглавит Владимир Сипягин

7 часов назад
Навального освободили и снова задержали

Навального освободили и снова задержали

4 часа назад
Нужна помощь: Ваню Шапкина спасет эндоваскулярная операция

Нужна помощь: Ваню Шапкина спасет эндоваскулярная операция

3 часа назад
Митрополит Онуфрий отказался встречаться с константинопольскими экзархами

Митрополит Онуфрий отказался встречаться с константинопольскими экзархами

1 час назад
Цирковой тигр потерял сознание во время выступления в Магнитогорске

Цирковой тигр потерял сознание во время выступления в Магнитогорске

1 час назад
Названы города, откуда люди чаще всего бегут в Москву

Названы города, откуда люди чаще всего бегут в Москву

28 минут назад
Оркестр Павла Когана посвятит концерт Давиду Ойстраху

Оркестр Павла Когана посвятит концерт Давиду Ойстраху

4 часа назад
Появились кадры тарана Музея городского быта в Угличе

Появились кадры тарана Музея городского быта в Угличе

24 минуты назад
В Москве столкнулись автобус, автокран и легковая машина. Видео

В Москве столкнулись автобус, автокран и легковая машина. Видео

36 минут назад
Porsche окончательно отказывается от дизелей. Навсегда

Porsche окончательно отказывается от дизелей. Навсегда

39 минут назад
Золотой мяч ФИФА: Лионель Месси не приедет на церемонию

Золотой мяч ФИФА: Лионель Месси не приедет на церемонию

44 минуты назад
Словацкие фанаты устроили беспорядки на хоккейном матче

Словацкие фанаты устроили беспорядки на хоккейном матче

1 час назад
Мужчина зарубил топором овчарку, загрызшую его дочь

Мужчина зарубил топором овчарку, загрызшую его дочь

1 час назад
"Ради своего искусства": художница Марина Абрамович после нападения оказалась внутри своего портрета

"Ради своего искусства": художница Марина Абрамович после нападения оказалась внутри своего портрета

1 час назад
При приготовлении первой в мире лабораторной мясной колбасы ни одно животное не пострадало

При приготовлении первой в мире лабораторной мясной колбасы ни одно животное не пострадало

1 час назад
Скандальное движение "СтопХам" вновь ликвидировали

Скандальное движение "СтопХам" вновь ликвидировали

1 час назад
Опубликовано видео с места столкновения грузовиков на МКАД, где погибли два человека

Опубликовано видео с места столкновения грузовиков на МКАД, где погибли два человека

1 час назад
Священник погасил ипотеку за счет пенсионерки

Священник погасил ипотеку за счет пенсионерки

2 часа назад
Топ-15 лучших стран для экспатов

Топ-15 лучших стран для экспатов

2 часа назад
Антикитайские пошлины бьют по самим США

Антикитайские пошлины бьют по самим США

2 часа назад
Армия США закупит очки дополненной реальности для солдат

Армия США закупит очки дополненной реальности для солдат

2 часа назад
В Балакове из-за столкновения двух машин погибли 5 человек

В Балакове из-за столкновения двух машин погибли 5 человек

2 часа назад
20 коротких мультфильмов, поднимающих настроение

20 коротких мультфильмов, поднимающих настроение

2 часа назад
Алтайские легенды осени. Фотолента

Алтайские легенды осени. Фотолента

2 часа назад
Легендарная марка "Хорьх" возвращается в автопром

Легендарная марка "Хорьх" возвращается в автопром

2 часа назад
Адвокат: у Норвегии нет доказательств вины задержанного россиянина

Адвокат: у Норвегии нет доказательств вины задержанного россиянина

3 часа назад
Встреча ОПЕК+ отправила нефтяные фьючерсы штурмовать максимумы

Встреча ОПЕК+ отправила нефтяные фьючерсы штурмовать максимумы

4 часа назад
Глава WADA Риди: мы понимаем скептицизм по поводу восстановления РУСАДА

Глава WADA Риди: мы понимаем скептицизм по поводу восстановления РУСАДА

5 часов назад
Мастера по сборке кубика Рубика выявили сильнейших на чемпионате в США

Мастера по сборке кубика Рубика выявили сильнейших на чемпионате в США

7 часов назад
Игорь Додон: каждый должен заниматься своим делом

Игорь Додон: каждый должен заниматься своим делом

7 часов назад
Сибирские промышленники решили вернуть лидерство на рынке

Сибирские промышленники решили вернуть лидерство на рынке

14 часов назад
Новые скандалы с Трампом: книга про пенис и фото с Дудой

Новые скандалы с Трампом: книга про пенис и фото с Дудой

14 часов назад
В Иране объявлен национальный траур по жертвам теракта в Ахвазе

В Иране объявлен национальный траур по жертвам теракта в Ахвазе

14 часов назад
Гибель Boeing в Донбассе: Россия раскрыла гостайну

Гибель Boeing в Донбассе: Россия раскрыла гостайну

14 часов назад
Из Верзилова пытаются слепить "следующую жертву отравителей из России"

Из Верзилова пытаются слепить "следующую жертву отравителей из России"

15 часов назад
Израиль вероломно подставил российский Ил под удар сирийских ПВО

Израиль вероломно подставил российский Ил под удар сирийских ПВО

15 часов назад
В Москве впервые выступит Пласидо Доминго-младший

В Москве впервые выступит Пласидо Доминго-младший

20.09.2018 21:58
Центр оперного пения Галины Вишневской приглашает на "Богему"

Центр оперного пения Галины Вишневской приглашает на "Богему"

19.09.2018 21:50