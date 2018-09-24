В Москве столкнулись автобус, автокран и легковая машина. Видео

В столичном Алабяно-Балтийском тоннеле ранним утром 24 сентября столкнулись автобус, автокран и легковая машина, заблокировав две полосы движения из трех.

Пострадал водитель автокрана, ему потребовалась госпитализация. Остальные участники аварии отделались легким испугом. К часу пик образовался серьезный дорожный затор.

В настоящее время последствия аварии в Алабяно-Балтийском тоннеле устранены.