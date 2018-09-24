Россия поставит Сирии С-300 и эксклюзивные системы управления ПВО

В российском минобороны сообщили о решении усилить боевые возможности сирийской системы ПРО. Меры будут приняты в соответствии с поручением Владимира Путина и в связи с трагическими событиями в небе над Сирией, в результате которых погибли российские военнослужащие и экипаж разведывательного самолета Ил-20.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о готовности российских военных реагировать в Сирии в соответствии с изменениями обстановки. "Убеждены, что реализация данных мер охладит "горячие головы" и удержит от необдуманных поступков, несущих угрозу нашим военнослужащим", — сказал Шойгу, отметив, что в противном случае российские военные будут реагировать в соответствии со складывающейся обстановкой.

По словам министра, современный зенитный ракетный комплекс С-300 будет передан вооруженным силам Сирии в течение двух недель. С-300 перехватывает средства воздушного нападения на дальности более 250 км и одновременно может поражать несколько воздушных целей.

Глава российского Минобороны напомнил, что в 2013 году по просьбе израильской стороны РФ приостановила поставку в Сирию комплекса С-300, который был подготовлен к отправке, а сирийские военнослужащие прошли соответствующую подготовку. "Сегодня ситуация изменилась. И не по нашей вине", — сказал Шойгу.

Он также отметил, что Россия оснастит командные пункты сирийских соединений ПВО автоматизированными системами управления, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Сирийские средства ПВО смогут идентифицировать российские самолеты, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Будет гарантирована идентификация всех российских воздушных судов сирийскими средствами ПВО", — сказал Шойгу.

Министр обороны РФ сказал также, что в прилегающих к Сирии районах над акваторией Средиземного моря будет осуществляться радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории.

Между тем, в посольстве Израиля в России не стали комментировать решение РФ поставить сирийской армии ракетный комплекс С-300. "Мы это не комментируем", — сказал "Интерфаксу" в понедельник пресс-секретарь дипмиссии Алекс Гандлер.