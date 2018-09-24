Созданы дома-оригами для колонизации Луны и Марса

Инженеры из международной коллаборации MoonMars представили лёгкие складные конструкции из специальной ткани, которые могут стать домом для первых обитателей лунных и марсианских просторов.

Такие складные дома компактны при перевозке, что немаловажно для космических экспедиций с их жёсткими ограничениями на объём полезного груза. По прибытии на место "оригами" может быть развёрнуто разными способами. Например, его можно надуть или просто разложить, как складную мебель.

"Структуры типа оригами, изготовленные из ткани, можно развернуть в множество разных форм. Они лёгкие. Их можно запросто развернуть и повторно использовать в разных конфигурациях и размерах для гибкого использования пространства", – поясняет Анна Ситникова из Международной рабочей группы по исследованию Луны, соавтор разработки.

У жилища, состоящего из множества наклонных граней, есть и другие преимущества. Падающие микрометеориты, скорее всего, ударят в такую стену по касательной, что уменьшит ущерб от попадания. Размещённые на разных гранях солнечные батареи будут снабжать колонистов энергией при любом положении Солнца на небе. В течение долгого лунного дня можно будет менять конфигурацию жилища, чтобы подставлять солнечному свету нужное количество прозрачных граней, не допуская ни перегрева, ни переохлаждения.

Однако остаётся неясным, как тонкая ткань сможет защитить колонистов от смертельной космической радиации. Более реалистичным представляется идея разметить лунную или марсианскую базу в пещере. Кстати, и от микрометеоритов массивные каменные своды защитят лучше, чем ткань, да и суточных перепадов температуры (а они на поверхности Луны достигают 300 градусов Цельсия) можно будет не опасаться. Разумеется, там же можно развернуть и дом-оригами, но это сводит на нет все его преимущества, касающиеся "слежения за Солнцем".

Тем не менее команда настроена оптимистично. Разработка уже прошла первые испытания в мае 2018 года. В июне 2019 года дома-оригами будут тестироваться на леднике в Швейцарских Альпах. А уже в сентябре того же года они будут развёрнуты в пещерах Исландии.

"Мы только что вернулись из разведки и выбрали пещерные системы Стефаншеллира и Суршеллира, в которых есть большие галереи и очень сложная система туннелей", – делится планами Ситникова.

Подробное описание новинки и результаты первых тестов будут представлены на Европейском планетологическом конгрессе (European Planetary Science Congress) 2018 года в Германии.

Напомним, что ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали о материале для окон и кирпиче для марсианских колоний, а также о проектах городов на Красной планете.