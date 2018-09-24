Луиса Суареса в "Барселоне" хотят заменить на Кейна или Фирмино

Руководство чемпионов Испании из "Барселоны" озадачилось заменой ведущего форварда команды Луиса Суареса, которому в нынешнем сезоне исполнится 32 года. Речь не идет о скором увольнении уругвайца, но каталонцы ищут игрока, который мог бы выступать на его позиции.

При этом потенциальные кандидаты для перехода в "Барсу" все как на подбор: в первую очередь каталонцев интересуют англичанин Гарри Кейн из "Тоттенхэм Хотспур" и бразилец Роберто Фирмино ("Ливерпуль").

Если эти два потенциальных звездных трансфера сорвутся, то боссы "Барселоны" готов выслать приглашения аргентинцу Мауро Икарди из итальянского "Интера" и немцу Тимо Вернеру ("РБ Лейпциг"). Как сообщает Sky Sports, появление одного из этих футболистов в стане "сине-гранатовых" запланировано на лето-2019.