Волейбол. Сборная России сыграет с командами США и Бразилии

На проходящем в Италии и Болгарии чемпионате мира по волейболу среди мужских команд состоялась жеребьевка третьего группового этапа. Сборная России, которая накануне пробилась в Финал шести, сыграет в группе "А" с соперниками из Бразилии и США.

Напомним, что наша команда уже встречалась с американцами на первом этапе и уступила со счетом 1:3. Бразильцы на этом первенстве потерпели пока только одно поражение от голландцев (1:3).

Во второй группе Финала шести сыграют сборные Италии, Польши и Сербии. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/2 финала. Все решающие игры пройдут в итальянском Турине.