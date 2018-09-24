Семин может сменить должность в "Локомотиве"

Действующий чемпион России по футболу московский "Локомотив" в ближайшее время может сменить своего главного тренера Юрия Семина. Руководство железнодорожников хочет отправить специалиста в отставку, при этом оставив его в структуре клуба.

Результаты "Локомотива" в нынешнем сезоне не устраивают боссов после финансовых вложений в межсезонье и поэтому в качестве компромисса Семину намерены предложить одну из почетных должностей, о чем сообщает главный редактор спортивной редакции РИА Новостей Василий Конов в своем телеграм-канале.

Подразумевается, что новая должность Семина будет символическая и принимать решения внутри клуба он не сможет. Таким образом тренеру, приведшему "Локо" ко всем трем чемпионствам в истории, выразят благодарность за все.

Напомним, что за восемь туров чемпионата России "красно-зеленые" одержали две победы при трех ничьих и трех поражениях. В стартовом туре Лиги чемпионов железнодорожники крупно уступили турецкому "Галатасараю" (0:3).