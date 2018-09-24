Польша построит новую погранзаставу на границе с Россией

На польско-российской границе будет построена новая погранзастава. В церемонии закладки здания принял участие заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Ярослав Зелиньский.

По его мнению, новый объект поспособствует укреплению безопасности европейских границ, так как располагается в стратегическом месте на стыке трех границ (Польши, России и Литвы).

"Здесь охрана границы Польши и одновременно внешней границы Европейского Союза представляется задачей первостепенной важности", — подчеркнул он.

Предполагается, что строительство погранично заставы в населенном пункте Дубенинки завершится до конца 2019 года, сообщает ТАСС.