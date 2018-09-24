Возраст продажи алкоголя могут повысить

В концепцию Минздрава в рамках нацпроекта "Демография" до 1 февраля 2019 года могут быть включены меры по повышению возраста продажи алкоголя, передает РИА Новости.

Как сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова, в России могут быть приняты дополнительные меры для снижения потребления алкоголя, одной из таких мер может стать повышение минимального возраста ее покупателей с 18 до 20 лет.

"Вы знаете, что сейчас тема здорового образа жизни является темой отдельного федерального проекта по большому национальному проекту "Демография", — пояснила Голикова.

Она напомнила, что подобные меры используются в других странах, где возраст продажи алкоголя ограничен 19-21 годами. Вице-премьер отметила, что курение и употребление алкоголя приводят к существенному сокращению "здоровой жизни" именно в молодом возрасте.

Вице-премьер уточнила, что Минздрав должен подготовить соответствующую концепцию до 1 февраля 2019 года в рамках нацпроекта "Демография".

ПОна при этом отметила, что пока правительство РФ не обсуждает вопрос увеличение разрешенного возраста для продажи табачных изделий.