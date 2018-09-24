Песков ответил на вопрос о партийной принадлежности губернаторов

Партийная принадлежность новых губернаторов не будет играть роль в их отношении с Кремлем. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как сообщает "Интерфакс", он отметил, что некоторые регионы России возглавляют представители неруководящих партий.

"Это абсолютно никоим образом не препятствовало поддержанию плотных, на должном уровне конструктивных рабочих отношений со всеми губернаторами. С ними общается президент", — сказал Песков, добавив, что "иного быть не может".

Пресс-секретарь подчеркнул, что партийная принадлежность не имеет значения, когда глава региона начинает работать, выполнять свои предвыборные обещания и "принимать активное участие в реализации общей стратегии, которая определяется президентом России".

Кроме того, Песков сказал, что в Кремле получают информацию о повестке дня в регионах по разным каналам. По его словам, предстоит проанализировать итоги выборов и сделать соответствующие выводы для корректировки работы в дальнейшем.

В Хабаровском крае во втором туре губернаторских выборов победил кандидат от ЛДПР Сергей Фургал. За него проголосовали 69,57% избирателей, а за действующего губернатора Вячеслава Шпорта — 27,97%. Во Владимирской области также победил кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин (57,03%). Действующий губернатор Светлана Орлова получила 37,46% голосов.

В Приморском крае итоги второго тура по рекомендации ЦИК были аннулированы из-за большого числа нарушений. Новые выборы должны пройти до 16 декабря.

В Хакасии второй тур выборов должен был состояться 23 сентября, но был перенесен на две недели, так как кандидат от "Единой России" Виктор Зимин снялся с выборов из-за состояния здоровья.