Марио Гетце покинет "Боруссию" ради "Ливерпуля"

Немецкий полузащитник дортмундской "Боруссии" Марио Гетце в ближайшее трансферное окно может сменить клубную прописку. Сообщается, что активный интерес к 26-летнему хавбеку проявляет английский "Ливерпуль".

Как сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на Sky Sports, видеть Гетце в составе "красных" желает лично главный тренер Юрген Клопп, который не понаслышке знаком с возможностями чемпиона мира в составе сборной Германии. До работы в "Ливерпуле" Клопп возглавлял как раз "Боруссию".

Гетце потерял место в составе и в нынешнем сезоне провел лишь два матча за "желто-черных". Действующий контракт футболиста с дортмундцами действует до лета 2020 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.