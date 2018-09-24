В Москве футбольные болельщики устроили драку. Видео

Незадолго до начала воскресного матча ЦСКА — "Спартак", на болельщиков, выходящих из клуба, расположенного неподалеку от станции метро "Улица 1905 года", напала группа фанатов другой футбольной команды.

Драка длилась несколько минут и прекратилась с появлением сотрудников ОМОН. Участники потасовки отделались ушибами, синяками и расквашенными носами. Официальной информации о пострадавших не поступало.