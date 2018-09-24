Адвокат отравившегося Верзилова обратился в Следком

По факту возможного отравления активиста, участника Pussy Riot Петра Верзилова в столичный главк Следственного комитета России подано заявление. Об этом сообщил руководитель международной правозащитной группы "Агоры" Павел Чиков.

Участница Pussy Riot Надежда Толоконникова рассказала, что адвокат просит рассмотреть в качестве причин вероятного отравления Верзилова расследование им убийства российских журналистов в ЦАР, проводимые им акции и перформансы политического характера, а также месть за его общественную деятельность со стороны правоохранительных органов, передает "Интерфакс".

Как сообщалось, Верзилов был госпитализирован в Москве 11 сентября, 13 сентября он был переведен в реанимацию НИИ им.Склифософского в тяжелом состоянии. Однако подозрительных веществ в его крови медики не обнаружили. По словам врачей, причиной состояния активиста могло стать предынсультное состояние.

14 сентября Верзилов пришел в сознание, а на следующий день его доставили на лечение в Берлин. 18 сентября профессор Кай-Уве Эккардт заявил журналистам, что Верзилов с высокой степенью вероятности был отравлен.

Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский тогда предположил, что Верзилова могли отравить из-за расследования гибели российских журналистов в Центральноафриканской республике.

15 июля Верзилов вместе с другими активистами Pussy Riot участвовал в акции на финальном матче ЧМ-2018 в Лужниках. Молодые люди в полицейской форме выбежали на поле, из-за чего игру пришлось приостановить. Все участники были задержаны и получили по 15 суток административного ареста.