Путин сообщил Асаду о поставках С-300

Гибель российского разведывательного самолета Ил-20 в Сирии вынуждает принимать энергичные и эффективные меры для защиты отечественных пилотов. Военные специалисты неделю обсуждали и анализировали обстоятельства трагедии и пришли к выводу, что вооруженным силам Арабской Республики нужно предоставить зенитные ракетные комплексы С-300, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Также он добавил, что к катастрофе Ил-20 привела цепь случайностей, однако решают роль все-таки сыграли пилоты израильских ВВС.

Кроме того, сегодня стало известно, что Владимир Путин поговорил по телефону с Башаром Асадом. Он уточнил: комплексы С-300 должны укрепить ПВО Арабской Республики.

Заместить главы МИД России Михаил Богданов заявил в свою очередь, что поставка современных ЗРК Сирии отношения России и Израиля не испортит. Во-первых, у двух стран гораздо более широкие связи. Во-вторых, Москва имеет полное право передать оружие Дамаску.

Напомним, сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил, что в течении двух недель Россия отправит в Сирию зенитные ракетные комплексы С-300. Глава военного ведомства напомнил, что это должно было произойти еще в 2013 году. Однако тогда Тель-Авив упросил Москву не передавать ЗРК. Сейчас ситуация изменилась, и не по вине России, подытожил Шойгу.

ЗРК С-300 "Фаворит" способен перехватить практически любую воздушную цель на расстоянии до 250 километров. Один комплекс, а это командный пункт, радар и несколько пусковых установок, может одновременно брать на сопровождение и обстреливать несколько летательных аппаратов.