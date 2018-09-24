В бананах, которые пожертвовали техасским заключенным, нашли кокаин на 18 миллионов

Власти американского штата Техас нашли в порту Мексиканского пролива бесхозную партию бананов. Находку было решено пожертвовать заключенным тюрьмы Wayne Scott Unit. Впрочем, при досмотре груза оказалось, что внутри находились не только бананы, рассказали техасские полицейские у себя в "Фейсубуке".

"Иногда жизнь подкидывает вам лимоны. А порой – бананы. Но бывает и так, что вы находите то, чего вообще не ожидаете", — заявили стражи порядка.

Сотрудники техасской тюрьмы, куд был доставлен груз, в ходе досмотра коробок обнаружили в одной из них кокаин, который был аккуратно спрятан под бананами.

Вскоре выяснилось, что наркотики были едва ли не в каждой коробке с бананами. Представители власти насчитали 540 пакетов с запрещенным веществом на сумму около 18 миллионов долларов.

В настоящий момент стражи порядка ищут отправителей груза.