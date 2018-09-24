Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
24 сентября 201813:57

Неуправляемый зерновоз рухнул в овраг под Новороссийском

ВКонтакте

В Новороссийске сбежавший от водителя КамАЗ с прицепом засыпал зерном овраг, в который опрокинулся после короткого заезда. Камера наблюдения зафиксировала момент аварии.

 

ДТП произошло около 10:40 утра в минувшее воскресенье, 23 сентября, на накопительном пункте в селе Владимировка. Водитель отправился оформлять документы на груз, но то ли забыл поставить автомобиль на ручной тормоз, то ли его попросту сорвало — КамАЗ покатился под наклон, стремительно набирая скорость.

По счастливой случайности грузовик никого не сбил на своем пути — на кадрах видно, как пересекавший площадку мужчина вовремя отскочил в сторону. Далеко уехать неуправляемому большегрузу не удалось — спустя несколько секунд он уже "барахтался" в овраге, сгружая зерно.

В результате инцидента никто не пострадал, разве что прицеп получил серьезные повреждения.

Сейчас

14:13

Украинца, пытавшегося шпионить за военными, выдворили из России

13:14

Песков ответил на вопрос о партийной принадлежности губернаторов

12:20

Россия поставит Сирии С-300 и эксклюзивные системы управления ПВО

11:46

Финская полиция задержала россиянина за отмывание денег

09:05

Украина обвинила Россию в создании "опасных инцидентов" в море

04:58

Владимирскую область возглавит Владимир Сипягин

02:17

40 человек пострадали в ДТП на Кубе

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Путин сообщил Асаду о поставках С-300

Путин сообщил Асаду о поставках С-300

14 минут назад
Проход кораблей ВМС Украины через Керченский пролив: Киев фактически признал Крым российским

Проход кораблей ВМС Украины через Керченский пролив: Киев фактически признал Крым российским

1 час назад
Песков ответил на вопрос о партийной принадлежности губернаторов

Песков ответил на вопрос о партийной принадлежности губернаторов

26 минут назад
Додон отстранен от исполнения обязанностей Конституционным судом

Додон отстранен от исполнения обязанностей Конституционным судом

1 час назад
Тазик в помощь: в подмосковных Электроуглях закрыли котельную и отключили горячую воду

Тазик в помощь: в подмосковных Электроуглях закрыли котельную и отключили горячую воду

33 минуты назад
Инспектор ДПС расстрелял набросившегося на женщину медведя в Иркутской области

Инспектор ДПС расстрелял набросившегося на женщину медведя в Иркутской области

1 час назад
Возраст продажи алкоголя могут повысить

Возраст продажи алкоголя могут повысить

38 минут назад
Нужна помощь: Ваню Шапкина спасет эндоваскулярная операция

Нужна помощь: Ваню Шапкина спасет эндоваскулярная операция

4 часа назад
Финская полиция задержала россиянина за отмывание денег

Финская полиция задержала россиянина за отмывание денег

2 часа назад
СБУ ждет Жириновского на допрос

СБУ ждет Жириновского на допрос

2 часа назад
Российская пшеница угрожает американским фермерам

Российская пшеница угрожает американским фермерам

5 часов назад
Названы города, откуда люди чаще всего бегут в Москву

Названы города, откуда люди чаще всего бегут в Москву

1 час назад
В Ростове "приватизировали" объекты культурного наследия

В Ростове "приватизировали" объекты культурного наследия

2 часа назад
Оркестр Павла Когана посвятит концерт Давиду Ойстраху

Оркестр Павла Когана посвятит концерт Давиду Ойстраху

5 часов назад
Неуправляемый зерновоз рухнул в овраг под Новороссийском

Неуправляемый зерновоз рухнул в овраг под Новороссийском

12 минут назад
Быстрая связь: учёные выяснили, как кишечник напрямую связан с мозгом

Быстрая связь: учёные выяснили, как кишечник напрямую связан с мозгом

12 минут назад
Домушник снимал квартиры посуточно, чтобы воровать телевизоры

Домушник снимал квартиры посуточно, чтобы воровать телевизоры

19 минут назад
Польша построит новую погранзаставу на границе с Россией

Польша построит новую погранзаставу на границе с Россией

28 минут назад
В Москве футбольные болельщики устроили драку. Видео

В Москве футбольные болельщики устроили драку. Видео

36 минут назад
В Челябинске ввели режим повышенной опасности из-за мусора

В Челябинске ввели режим повышенной опасности из-за мусора

59 минут назад
Появились кадры тарана Музея городского быта в Угличе

Появились кадры тарана Музея городского быта в Угличе

1 час назад
В Москве столкнулись автобус, автокран и легковая машина. Видео

В Москве столкнулись автобус, автокран и легковая машина. Видео

2 часа назад
Porsche окончательно отказывается от дизелей. Навсегда

Porsche окончательно отказывается от дизелей. Навсегда

2 часа назад
Золотой мяч ФИФА: Лионель Месси не приедет на церемонию

Золотой мяч ФИФА: Лионель Месси не приедет на церемонию

2 часа назад
Митрополит Онуфрий отказался встречаться с константинопольскими экзархами

Митрополит Онуфрий отказался встречаться с константинопольскими экзархами

2 часа назад
Словацкие фанаты устроили беспорядки на хоккейном матче

Словацкие фанаты устроили беспорядки на хоккейном матче

2 часа назад
Мужчина зарубил топором овчарку, загрызшую его дочь

Мужчина зарубил топором овчарку, загрызшую его дочь

2 часа назад
"Ради своего искусства": художница Марина Абрамович после нападения оказалась внутри своего портрета

"Ради своего искусства": художница Марина Абрамович после нападения оказалась внутри своего портрета

2 часа назад
При приготовлении первой в мире лабораторной мясной колбасы ни одно животное не пострадало

При приготовлении первой в мире лабораторной мясной колбасы ни одно животное не пострадало

2 часа назад
Цирковой тигр потерял сознание во время выступления в Магнитогорске

Цирковой тигр потерял сознание во время выступления в Магнитогорске

3 часа назад
Скандальное движение "СтопХам" вновь ликвидировали

Скандальное движение "СтопХам" вновь ликвидировали

3 часа назад
Опубликовано видео с места столкновения грузовиков на МКАД, где погибли два человека

Опубликовано видео с места столкновения грузовиков на МКАД, где погибли два человека

3 часа назад
Священник погасил ипотеку за счет пенсионерки

Священник погасил ипотеку за счет пенсионерки

3 часа назад
Топ-15 лучших стран для экспатов

Топ-15 лучших стран для экспатов

3 часа назад
Антикитайские пошлины бьют по самим США

Антикитайские пошлины бьют по самим США

3 часа назад
Армия США закупит очки дополненной реальности для солдат

Армия США закупит очки дополненной реальности для солдат

3 часа назад
В Балакове из-за столкновения двух машин погибли 5 человек

В Балакове из-за столкновения двух машин погибли 5 человек

3 часа назад
20 коротких мультфильмов, поднимающих настроение

20 коротких мультфильмов, поднимающих настроение

4 часа назад
Алтайские легенды осени. Фотолента

Алтайские легенды осени. Фотолента

4 часа назад
Легендарная марка "Хорьх" возвращается в автопром

Легендарная марка "Хорьх" возвращается в автопром

4 часа назад
Адвокат: у Норвегии нет доказательств вины задержанного россиянина

Адвокат: у Норвегии нет доказательств вины задержанного россиянина

4 часа назад
Навального освободили и снова задержали

Навального освободили и снова задержали

5 часов назад
Встреча ОПЕК+ отправила нефтяные фьючерсы штурмовать максимумы

Встреча ОПЕК+ отправила нефтяные фьючерсы штурмовать максимумы

5 часов назад
Глава WADA Риди: мы понимаем скептицизм по поводу восстановления РУСАДА

Глава WADA Риди: мы понимаем скептицизм по поводу восстановления РУСАДА

6 часов назад
В Москве впервые выступит Пласидо Доминго-младший

В Москве впервые выступит Пласидо Доминго-младший

20.09.2018 21:58
Центр оперного пения Галины Вишневской приглашает на "Богему"

Центр оперного пения Галины Вишневской приглашает на "Богему"

19.09.2018 21:50