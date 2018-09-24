Неуправляемый зерновоз рухнул в овраг под Новороссийском

В Новороссийске сбежавший от водителя КамАЗ с прицепом засыпал зерном овраг, в который опрокинулся после короткого заезда. Камера наблюдения зафиксировала момент аварии.

ДТП произошло около 10:40 утра в минувшее воскресенье, 23 сентября, на накопительном пункте в селе Владимировка. Водитель отправился оформлять документы на груз, но то ли забыл поставить автомобиль на ручной тормоз, то ли его попросту сорвало — КамАЗ покатился под наклон, стремительно набирая скорость.

По счастливой случайности грузовик никого не сбил на своем пути — на кадрах видно, как пересекавший площадку мужчина вовремя отскочил в сторону. Далеко уехать неуправляемому большегрузу не удалось — спустя несколько секунд он уже "барахтался" в овраге, сгружая зерно.

В результате инцидента никто не пострадал, разве что прицеп получил серьезные повреждения.