Шахматная Олимпиада: Крамник и Костенюк в сборной России

В грузинском Батуми стартует Всемирная шахматная Олимпиада, главный командный турнир двухлетия, в котором примут участие 185 мужских сборных и 151 женская команда. За Россию сыграют экс-чемпионы мира Владимир Крамник и Александра Костенюк.

Вместе с Крамником, у которого самый высокий рейтинг ФИДЕ среди наших шахматистов, в мужскую команду вошли вице-чемпион мира Сергей Карякин, Ян Непомнящий, Дмитрий Яковенко и Никита Витюгов. В составе женской сборной в Грузию отправились Костенюк, Александра Горячкина, Валентина Гунина, Наталья Погонина и Ольга Гиря.

Наши шахматистки побеждали на Олимпиадах трижды кряду, в 2010, 2012 и 2014 годах, а в 2016 финишировали четвертыми, напоминает РИА Новости. Мужчины добивались успеха в предыдущий раз только в 2002 году. После этого гроссмейстеры не смогли выиграть соревнования семь раз кряду, в 2010-м и 2012-м завоевали серебряные медали, а в 2016-м — бронзовые.

Сергей Карякин поделился ожиданиями от турнира в Батуми: "У нас собраны очень мощные ребята. Но у нас в последнее время никак не получается победить. В 2012 году на Олимпиаде в Стамбуле мы по каким-то невероятным стечениям обстоятельств упустили золото. Но настраиваемся только на первое место".