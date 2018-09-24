"Золотой мяч" France Football будут вручать футболисткам

Французское издание France Football сообщило о том, что с нынешнего года "Золотой мяч" будет вручаться не только футболистам, но и футболисткам. Такое нововведение учредители престижной индивидуальной награды объяснили растущим интересом к женскому футболу.

"Женский футбол является достаточно процветающей дисциплиной, заслуживающей аналогичного мужскому футболу уважения, — сказал главный редактор France Football Паскаль Ферре, слова которого приводит Спорт24.Ru. – Матчи женского чемпионата мира-2015 посмотрели свыше 760 миллионов телезрителей. И это не было случайностью. Девушки в восторге и с нетерпением ожидают вручения приза. Теперь они очень гордятся, что уважительное отношение к ним такое же, как и к мужчинам".

Напомним, что церемония награждения "Золотым мячом" состоится третьего декабря в Париже.