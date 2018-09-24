Украинца, пытавшегося шпионить за военными, выдворили из России

Федеральная служба безопасности России сообщила о выдворении из России сотрудника СБУ Украины. Мужчина был задержан в Краснодарском крае, где он пытался собрать данные о расположении военных объектов, передвижении военной техники и кадровом составе Министерства обороны РФ.

Несостоявшемуся шпиону объявили официальное предостережение о недопустимости подобных действий. Затем иностранец был выдворен за пределы России, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УФСБ по Кубани.