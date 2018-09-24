Полиция уточнила, за что задержали Навального

Алексей Навальный был задержан за нарушение порядка проведения митинга. Против него возбуждено административное дело. Материалы дела будут переданы в суд для рассмотрения и принятия решения. Об этом сообщатся на сайте Главного управления МВД по Москве.

Ранее пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш сообщила, Навального освободили после 30 суток ареста, но задержали сразу на выходе из спецприемника. По ее словам, ему грозит штраф до 300 тысяч рублей или арест до 20 суток.

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать задержание Навального. По его словам, в Кремле узнали о произошедшем из СМИ: "Поэтому я никак не могу прокомментировать, не знаю, в связи с чем, почему".