В Хорватии аист возвращается к своей раненой подруге уже 15 лет

История любви, которая длится вот уже 15 лет. Каждый год на протяжении всего этого времени аист, преодолевая 13 тысяч километров, прилетает к своей раненой подруге в Хорватии.

Раненого аиста подобрал житель маленькой деревушки Бродски-Варош в Хорватии. Мужчина выходил птицу и оставил у себя дома, назвав Маленой. Несчастный случай с ней произошел как раз во время брачного периода, но ее партнер — аист по имени Клептан — не бросил свою подругу. Аисты построили гнездо прямо на крыше дома приютившего их пенсионера. И вот уже на протяжении 15 лет верный Клептан, преодолевая расстояние 13 тысяч километров, в марте возвращается к своей любимой. А Малена каждый год терпеливо ждет своего супруга. За это время пара родила уже 60 птенцов.

Аналогичную историю уже несколько лет подряд наблюдают специалисты Гродненского зоопарка в Белоруссии. Молодой здоровый аист четвертый год каждую весну прилетает к своей подруге, которая живет в одном из вольеров зоопарка. Она тоже не может летать из-за давней травмы крыла. В прошлом году у пары появились птенцы, которых выпустили на волю, предварительно окольцевав.

"У крупных долгоживущих птиц – у крупных сов, альбатросов и так далее – пары живут на постоянной основе, они очень долго притираются. Например, альбатросы пять лет притираются друг к другу прежде, чем образовать пару", — говорит старший научный сотрудник биологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, кандидат биологических наук Евгений Коблик.

Конечно, подобные примеры верности, которая длится годами, среди аистов все же можно отнести к неким исключениям. Брачного возраста эти птицы достигают к трем годам. Все аисты моногамны, но у перелетных видов происходит смена партнеров. Прилетевший на гнездо самец дожидается первую самку, которая откликнется на его зов. При этом неважно, осталась ли жива его прошлогодняя подруга. Нередко между опоздавшей прошлогодней самкой и успевшей раньше нее занять гнездо новой происходит столкновение, при этом аист-самец никак не вмешивается в конфликт. С ним остается победительница.

Еще одни необычайно верные и заботливые птицы — это императорские пингвины. Они очень тщательно подходят к выбору партнера, однако сделав его, уже никогда не изменят своего решения. Самец-пингвин полностью разделяет с самкой заботу о потомстве: помогает высиживать яйцо, приносит корм. Если же вдруг самка по каким-то причинам погибает, пингвин-отец полностью берет на себя воспитание детенышей. Так что даже людям есть чему поучиться.