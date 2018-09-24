Тема:

Создание и использование искусственного интеллекта 1 час назад

Новости Наука

24 сентября 201816:14 Анатолий Глянцев

Компьютер научили воспринимать оптические иллюзии, чтобы разобраться в их природе

Оптические иллюзии известны человечеству давно, но их нейрофизиологическая природа всё ещё таит немало загадок.
Иллюстрация Global Look Press.

Учёные создали нейронную сеть, подверженную оптическим иллюзиям, свойственным человеку. Она поможет не только разобраться в природе этого любопытного явления, но и улучшить алгоритмы компьютерного зрения. Достижение описано в научной статье, опубликованной в журнале Psychological Review группой во главе с Томасом Серром (Thomas Serre) из Брауновского университета в США.

Психологам известно огромное количество зрительных иллюзий. Обширную их подборку можно увидеть, например, на сайте психологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. Однако нейрофизиологические основы обмана зрения всё ещё во многом остаются загадкой.

Это относится в том числе и к классу иллюзий, которые можно назвать контекстно-зависимыми. В них зрительное впечатление от объекта искажается из-за его специфического окружения. Например, синий круг в центре зелёного выглядит бирюзовым, а серый круг в центре розового – зеленоватым. Любопытно, что в первом случае объект становится более похожим на контекст (бирюзовый цвет ближе к зелёному, чем синий), а во втором – наоборот (оттенки зелёного дальше от розового цвета, чем серый).

Чтобы разобраться в механизме этого явления, авторы создали нейронную сеть. При этом они имитировали строение и физиологию зрительной коры человека. Исследователей интересовало, как нейроны "общаются" между собой и корректируют "выводы" друг друга при восприятии сложных раздражителей.

Одним из нововведений было создание обратной связи между искусственными нейронами. Они увеличивали или подавляли реакцию нейронов, "воспринимающих" центральный объект, в зависимости от отклика клеток, занятых контекстом. Авторы считают вероятным существование таких связей в зрительных отделах коры, но эту гипотезу ещё предстоит проверить.

Подобные каналы передачи сообщений оказались новшеством и в технологиях искусственного интеллекта. Алгоритмы глубокого обучения предусматривают похожую связь между разными слоями нейронной сети, но не между нейронами одного слоя.

Исследователи предъявляли своему детищу различные контекстно-зависимые иллюзии. Учёные регулировали силу обратных связей, пока отклик искусственных нейронов не стал похожим на тот, который демонстрируют их естественные аналоги у приматов.

После этого они проверили, как нейронная сеть "воспринимает" эти иллюзии. Оказалось, что искусственный разум путает цвета и формы точно так же, как и человек.

Чтобы проверить, не является ли построенная система избыточной, авторы выборочно удалили некоторые из обратных связей. Однако после этого результаты искусственного интеллекта ухудшились.

"Наша модель – простейшая, которая необходима и достаточна для объяснения поведения зрительной коры в отношении контекстуальных иллюзий", – заявляет Серр.

Теперь слово за нейрофизиологами, которым остаётся подтвердить или опровергнуть существование подобных обратных связей в человеческом мозге.

Потенциал разработки не сводится к исследованию человеческого зрения. Она может пригодиться и для того, чтобы улучшить работу зрения компьютерного.

В самом деле, контекстно-зависимые иллюзии, как понятно уже из названия, возникают из-за манеры нашего мозга воспринимать объект тем или иным образом в зависимости от его окружения. Иллюзии – это пример того, как из-за такого подхода можно ошибиться. Однако для такой ошибки нужно очень специфическое сочетание объекта и контекста. Недаром оптические иллюзии не окружают нас на каждом шагу, а специально разрабатываются и старательно коллекционируются.

В большинстве же случаев способность учитывать контекст очень полезна. Она вносит весомый вклад в совершенство нашего визуального восприятия, и именно её, в частности, не хватает компьютерам, чтобы нас "догнать". А ведь в условиях, когда искусственный интеллект водит автомобили, от качества компьютерного зрения зависит наша безопасность.

Авторы надеются, что их работа поможет научить компьютеры при анализе изображений уделять большее внимание контексту. В этом случае современный мир станет удобнее и безопаснее.

Напомним, что ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали об искусственном интеллекте, имитирующем психическое заболевание. Не обошли мы вниманием и компьютерное зрение, рассказав о системах, выделяющих лица в толпе и отличающих мужчин от женщин по улыбке.

Ранее по теме

Сейчас

16:37

Меркель не придет на банкет Штайнмайера в честь Эрдогана

16:02

Крымского замминистра не пустили на сессию СПЧ ООН в Женеве

15:11

Задержанный в Норвегии россиянин оказался сотрудником Совфеда

14:39

Полиция уточнила, за что задержали Навального

14:13

Украинца, пытавшегося шпионить за военными, выдворили из России

13:14

Песков ответил на вопрос о партийной принадлежности губернаторов

12:20

Россия поставит Сирии С-300 и эксклюзивные системы управления ПВО

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

ПВО Сирии будет усилена по поручению Путина

ПВО Сирии будет усилена по поручению Путина

37 минут назад
Задержанный в Норвегии россиянин оказался сотрудником Совфеда

Задержанный в Норвегии россиянин оказался сотрудником Совфеда

1 час назад
Порошенко призвали отчитаться об офшорах и бизнесе в России

Порошенко призвали отчитаться об офшорах и бизнесе в России

15 минут назад
На Кипре задохнулся и утонул известный российский подводный охотник

На Кипре задохнулся и утонул известный российский подводный охотник

2 часа назад
Меркель не придет на банкет Штайнмайера в честь Эрдогана

Меркель не придет на банкет Штайнмайера в честь Эрдогана

22 минуты назад
Умер Эл Мэттьюс - актер из культовых фильмов "Чужие" и "Пятый элемент"

Умер Эл Мэттьюс - актер из культовых фильмов "Чужие" и "Пятый элемент"

29 минут назад
"Мисс Украина" лишилась титула

"Мисс Украина" лишилась титула

1 час назад
Нужна помощь: Ваню Шапкина спасет эндоваскулярная операция

Нужна помощь: Ваню Шапкина спасет эндоваскулярная операция

8 часов назад
Песков ответил на вопрос о партийной принадлежности губернаторов

Песков ответил на вопрос о партийной принадлежности губернаторов

3 часа назад
"Корыта ВМС Украины" покорно отстояли очередь после разрешения пройти под Крымским мостом

"Корыта ВМС Украины" покорно отстояли очередь после разрешения пройти под Крымским мостом

51 минута назад
Тазик в помощь: в подмосковных Электроуглях закрыли котельную и отключили горячую воду

Тазик в помощь: в подмосковных Электроуглях закрыли котельную и отключили горячую воду

3 часа назад
СБУ ждет Жириновского на допрос

СБУ ждет Жириновского на допрос

6 часов назад
Российская пшеница угрожает американским фермерам

Российская пшеница угрожает американским фермерам

8 часов назад
Названы города, откуда люди чаще всего бегут в Москву

Названы города, откуда люди чаще всего бегут в Москву

5 часов назад
В Ростове "приватизировали" объекты культурного наследия

В Ростове "приватизировали" объекты культурного наследия

5 часов назад
Оркестр Павла Когана посвятит концерт Давиду Ойстраху

Оркестр Павла Когана посвятит концерт Давиду Ойстраху

8 часов назад
Отстранение Додона назвали недемократичным

Отстранение Додона назвали недемократичным

28 минут назад
Индонезийский подросток прожил 49 дней в плавучей хижине посреди океана

Индонезийский подросток прожил 49 дней в плавучей хижине посреди океана

48 минут назад
Вести.net: Western Digital оказалась в центре большого скандала

Вести.net: Western Digital оказалась в центре большого скандала

48 минут назад
Представители Орбакайте опровергли ее переезд на ПМЖ в США

Представители Орбакайте опровергли ее переезд на ПМЖ в США

49 минут назад
Крымского замминистра не пустили на сессию СПЧ ООН в Женеве

Крымского замминистра не пустили на сессию СПЧ ООН в Женеве

55 минут назад
Монсеррат Кабалье госпитализирована

Монсеррат Кабалье госпитализирована

56 минут назад
Полвека - не возраст: Карла Бруни и мать Илона Маска покорили Неделю моды в Милане

Полвека - не возраст: Карла Бруни и мать Илона Маска покорили Неделю моды в Милане

1 час назад
Генпрокуратура вынесла представление Мединскому

Генпрокуратура вынесла представление Мединскому

1 час назад
Еврокомиссия решила подать в суд на Польшу

Еврокомиссия решила подать в суд на Польшу

1 час назад
Анатолий Журавлев нехотя признал внебрачных детей

Анатолий Журавлев нехотя признал внебрачных детей

1 час назад
Недобор в армии США. Не помогают даже солидные премии

Недобор в армии США. Не помогают даже солидные премии

1 час назад
Грандиозная дрэг-гонка: кроссовер против суперкаров

Грандиозная дрэг-гонка: кроссовер против суперкаров

1 час назад
Без первого взноса: в Москве можно купить новостройку без денег

Без первого взноса: в Москве можно купить новостройку без денег

1 час назад
Пожар в Мытищах: рабочие не смогли помочь оставшимся внутри

Пожар в Мытищах: рабочие не смогли помочь оставшимся внутри

1 час назад
Укрепление границы: Лукашенко заявил, что с Украины "идет беда"

Укрепление границы: Лукашенко заявил, что с Украины "идет беда"

2 часа назад
Чистка лица: как подобрать процедуру для идеального результата

Чистка лица: как подобрать процедуру для идеального результата

2 часа назад
10 стильных объемных сумок на осень и зиму

10 стильных объемных сумок на осень и зиму

2 часа назад
Украинца, пытавшегося шпионить за военными, выдворили из России

Украинца, пытавшегося шпионить за военными, выдворили из России

2 часа назад
Быстрая связь: учёные выяснили, как кишечник напрямую связан с мозгом

Быстрая связь: учёные выяснили, как кишечник напрямую связан с мозгом

3 часа назад
Возраст продажи алкоголя могут повысить

Возраст продажи алкоголя могут повысить

3 часа назад
В Челябинске ввели режим повышенной опасности из-за мусора

В Челябинске ввели режим повышенной опасности из-за мусора

4 часа назад
Финская полиция задержала россиянина за отмывание денег

Финская полиция задержала россиянина за отмывание денег

5 часов назад
При приготовлении первой в мире лабораторной мясной колбасы ни одно животное не пострадало

При приготовлении первой в мире лабораторной мясной колбасы ни одно животное не пострадало

6 часов назад
Священник погасил ипотеку за счет пенсионерки

Священник погасил ипотеку за счет пенсионерки

6 часов назад
Топ-15 лучших стран для экспатов

Топ-15 лучших стран для экспатов

7 часов назад
20 коротких мультфильмов, поднимающих настроение

20 коротких мультфильмов, поднимающих настроение

7 часов назад
Алтайские легенды осени. Фотолента

Алтайские легенды осени. Фотолента

7 часов назад
В Москве впервые выступит Пласидо Доминго-младший

В Москве впервые выступит Пласидо Доминго-младший

20.09.2018 21:58
Центр оперного пения Галины Вишневской приглашает на "Богему"

Центр оперного пения Галины Вишневской приглашает на "Богему"

19.09.2018 21:50