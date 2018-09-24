В Сеуле работает "нарисованное" кафе

В южнокорейской столице работает удивительное кафе, интерьеры которого как будто нарисованы. Посетителям заведения кажется, что они попали в мультфильм или комикс. В анимационном духе в ресторане выполнено все – от мебели до посуды, сообщает Bored Panda.

Кафе Yeonnam-dong работает в сеульском районе Йоннам-дон с лета 2017 года, однако популярность заведение набрало после того, как его "Инстаграм" набрал несколько тысяч подписчиков, в результате чего о заведении начали писать местные и зарубежные СМИ.

Дизайнеры кафе говорят, что при создании интерьера ресторана вдохновлялись популярной корейским фильмом "W — между двух миров", героиня которого попадала в интернет-комикс. По ходу сюжета она перемещалась между реальностью и вымышленными мирами, а в итоге влюбилась в главного героя рисованной истории.

Фотографии интерьера кафе Yeonnam-dong могут показаться фотомонтажом, но это не так.