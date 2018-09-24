Задержанный в Норвегии россиянин оказался сотрудником Совфеда

Россиянин, задержанный в Норвегии по подозрению в шпионаже, работает старшим советником в департаменте информационных технологий Совета Федерации РФ, пишет газета Aftenposten.

Мужчину задержали 21 сентября в аэропорту Осло. После этого по решению суда он был арестован на 2 недели. В российском посольстве подтвердили факт задержания, однако подчеркнули, что сделано это было под совершенно нелепым предлогом. Сейчас ему оказывается консульское содействие в защите его прав и интересов, передает ТАСС.

Глава МИД Норвегии Ине Эриксен Серейде не стала комментировать произошедшее, заявив, что в ведомстве пока "не знают, что произошло". В свою очередь глава правительства Норвегии Эрна Сульберг отметила, что делать какие-то выводы пока рано, расследование должно идти своим чередом.

Сам задержанный считает, что произошло недоразумение, рассказала его адвокат Хеге Аакре. По ее словам, у мужчины было изъято электронное оборудование, однако не уточнила, что именно.