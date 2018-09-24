Командующий ВМС Украины отчитался перед американцами об "агрессии России"

Главком ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко принял участие в международном военно-морском симпозиуме в США, где рассказал присутствующим о ситуации в Черном и Азовском морях, а также встретился с главой Пентагона.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировали в украинском пресс-центре ВМС.

Отмечается, что Вороненко рассказал западным партнерам "об агрессивных действиях Российской Федерации".

Затем он кратко обменялся мнениями с министром обороны США Джеймсом Мэттисом и пообщался как с командующим ВМС США адмиралом Джоном Ричардсоном, так и с командующими национальных военно-морских сил стран-членов НАТО.

Симпозиум состоялся 18-21 сентября в американском городе Ньюпорт. В форуме приняли участие 80 командующих ВМС и 70 командующих береговой охраны из более 120 стран мира.