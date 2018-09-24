Анатолий Журавлев нехотя признал внебрачных детей

Несколько лет назад имя Анатолия Журавлева, знакомого телезрителям, в частности, по фильмам "Брат", "Бандитский Петербург" и "Все будет хорошо", попало в скандалы светской хроники.

Актрисе Татьяне Шитовой, с которой Анатолий выступал на одной сцене, пришлось обращаться в суд, чтобы доказать отцовство Журавлева, от которого она родила дочь.

В тот же момент всплыла информация о том, что у актера есть еще один внебрачный ребенок – сын. Причем, уже взрослый.

Вся эта информация попала на телевидение, в СМИ, и разрушила 20-летний брак актера с женщиной, которая всю себя посвятила Анатолию. В их браке не было детей, так что пара даже подумывала об усыновлении, и известие о внебрачных детях мужа поставило крест на их отношениях.

Сам Журавлев, вспоминая те времена, признается: в детстве он жил в интернате и там стал превращаться в волчонка.

"А волчата вырастают в волков", – говорит актер и предполагает: возможно, потому что ему самому не хватило родительской любви, были обделены ею и его собственные дети.

Кроме того, вспоминает Журавлев, сын родился от очень краткого романа, когда сам он служил в армии, ему было едва за 20.

"Так случилось, что все эти годы я не верил этому известию". – признается актер и говорит, что сына долго не видел и познакомился с ним лишь когда Антону было уже 19 лет.

Дочь Василису от коллеги Татьяны Шитовой Журавлев поначалу не хотел признавать, потому что она, говорит актер, "повела себя очень некорректно, рассказав об этом на всю страну".

Именно из-за этого актер не общался с дочкой в ее первые годы ее жизни.

Сейчас Журавлев признал и своих внебрачных детей, и стал счастливым отцом во втором официальном браке с молодой актрисой Пелагеей, которую впервые увидел на сцене Малого драматического театра Петербурга.

Она говорит, что "Толя – лучший отец, который только может быть во Вселенной". Журавлев же говорит, что к нему "пришло сильное чувство стать отцом", которое он "ждал 20 лет".

Кто был Журавлеву в школьные годы вместо мамы и почему он оказался в интернате? Какими путями шел к профессии актера? Где познакомился со своей первой женой, целиком посвятившей себя Анатолию, простила ли она его, и общается ли актер со своими внебрачными детьми, — его рассказ Борису Корчевникову в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".