Прочнее стали: в Боткинской больнице кости и суставы из титана печатают на 3D-принтере
Врачи Боткинской больницы помогли встать на ноги пациентке, которая получила серьезную травму полвека назад. Ей установили имплант из титана, напечатанный на 3D-принтере. До этого малейшее движение причиняло женщине невыносимую боль.
- Вот — сейчас выскочила, а когда встаю, она на место встает.
Постоянно выскакивает и встает на место у Людмилы Николаевны искусственный тазобедренный сустав.
- Надо как-то поставить, поэтому я сразу так не встаю, чтобы бежать, а встала, вправила ее туда, и пошла.
Еще 50 лет назад женщину сбил грузовик, в результате чего она получила перелом таза. Врачи как могли в то время собрали кости по кусочкам, вставили искусственный сустав. Тогда технологии были несовершенны, к тому же со временем имплант износился.
- Уже ни нагнуться, ни поднять ничего, сложности во всем.
Плюс к этому — сильные боли. Развился коксартроз — то есть, кости начали деформироваться. Пациентке грозило инвалидное кресло. Помочь Людмиле Бариновой взялись лишь в Боткинской больнице. Ей решили установить современный имплантат из титанового сплава. Он заменит часть тазобедренный кости.
Гарантия — пожизненная: эти протезы изготавливаются для каждого пациента индивидуально на основе компьютерной томографии. Технологии самые передовые — метод селективного лазерного плавления. Проще говоря, искусственные кости печатают на 3D-принтере. Могут распечатать челюсть или, к примеру, часть черепа.
"Размер, вся форма имплантата индивидуальны и очень точно подходят под поврежденную тазовую кость пациента. Он входит туда очень точно", — говорит представитель компании-разработчика имплантатов Николай Крайнов.
Имплантат — со специальной пористой поверхностью, чтобы кость в него как бы прорастала и сустав фиксировался крепко. Разрабатывали конструкцию инженеры под пристальным вниманием врачей. Хирург Валерий Мурылев, которому через несколько минут предстоит вживлять протез пациентке, показывает его 3D-модель.
"Вот нормальная сторона таза, а вот его просто здесь нет. Поэтому и разговор идет о том, что обычными компонентами сделать это почти невозможно", — говорит заведующий Московским городским центром эндопротезирования костей и суставов ГКБ им. Боткина Валерий Мурылев.
Установка компонента занимает от двух до трех часов. Cначала хирургам предстоит извлечь остатки старого искусственного сустава, который устанавливали пациентке еще несколько лет назад, затем поставят пробный пластиковый имплантат, посмотрят, как он встанет на место, и только после этого вживят основной — титановый.
Эта технология позволит фактически поднять на ноги большое количество пациентов с тяжелыми формами артроза и остеохондроза, и еще десятком диагнозов.
- Мы планируем, что мы сможем поднять этого пациента послезавтра.
Первые дни Людмила Николаевна будет ходить при помощи костылей, а через неделю уже сможет отправиться на дачу.
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