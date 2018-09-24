Полвека - не возраст: Карла Бруни и мать Илона Маска покорили Неделю моды в Милане

На Неделе моды в Милане произвели фурор жена экс-президента Франции Карла Бруни, актриса Моника Белуччи и мать знаменитого изобретателя Илона Маска – 70-летняя Мэй Маск.

Они стали моделями новой коллекции Dolce&Gabbana. Дизайнерский дуэт в грядущем сезоне решил сделать ставку на зрелую красоту женщин.

Средний возраст моделей--- около 50 лет и выше. В новой коллекции бренда много образов из середины прошлого века, элементы барокко и традиционные итальянские узоры, передает "Россия 24".