Бытовой конфликт в магазине перерос в стрельбу. Видео

В Пермском крае женщина, стоявшая с ребенком у кассы, повздорила с тремя мужчинами: конфликт случился в минувшую пятницу в Березниках, 21 сентября, однако видео, снятое камерой наблюдения, появилось лишь три дня спустя.

На шум ссоры подошел муж ругающейся женщины и без лишних слов перешел в рукопашную. При этом жена его активно поддержала. Сотрудники магазина вмешались в конфликт и попытались разнять драчунов, однако это им не удалось.

Увидев, как толкнули его жену, бесстрашно бросившуюся на своих оппонентов, мужчина в гневе достал травматический пистолет и неоднократно выстрелил в голову одному из своих противников, который тут же упал на пол.

Несмотря на то, что оппонент был повержен, разъяренная женщина нанесла ему еще несколько ударов. Затем, по словам очевидцев, глава семейства вышел на улицу и совершил еще несколько выстрелов в сторону отступивших противников, вернулся, оплатил свои покупки и удалился со своей женой и дочкой.

В результате потасовки жителю Березников, пострадавшему от выстрелов в голову, потребовалась медицинская помощь. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку инцидента.