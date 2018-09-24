Недобор в армии США. Не помогают даже солидные премии

Молодые американцы не хотят идти в армию. В этом году вооруженные силы Соединенных Штатов планировали набрать более 76 тысяч новых военнослужащих, однако с трудом преодолели отметку в 70 тысяч, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на американские СМИ.

Не спасает даже увеличение финансирования: каждому новобранцу положены 40 тысяч долларов премии при вступлении в армию. На эти цели минобороны направило 200 миллионов долларов. Помимо прочего, военные обещали помогать гасить кредиты в банках. Однако значительного эффекта эти меры не дали.

Снижение интереса к армейской службе военные связывают с улучшением экономической ситуации, уменьшению количества безработных, а также невысокой физической подготовкой новобранцев. Не все нынешние молодые люди обладают достаточно крепким здоровьем.

Стоит отметить, что военнослужащих не хватает и во многих армиях Европы. Например, Бундесвер жалуется на дефицит специалистов. Несмотря на увеличение финансирования, немецкой армии нужно не менее 21 тысячи новобранцев.

Аналогичная ситуация и в военно-воздушных силах Великобритании. В этом году наняли только 23% от необходимого числа пилотов, авиационных инженеров – только 17%, а аналитиков – 26% от оптимального количества. Всего армии требуется свыше 8 тысяч новых военнослужащих к 2022 году. Но найти их вряд ли удастся, следует из доклада британского парламента.