Российская легкоатлетка Савина подозревается в употреблении допинга

Россиянка Ксения Савина, выступающая в беге на средние дистанции, получила временное отстранение от участия в забегах после того, как ее заподозрили в нарушении антидопинговых правил. Допинг-тест выявил в ее крови наличие неназванного запрещенного вещества.

Легкоатлетке уже предъявили обвинение в нарушении статьи 2.1 антидопингового кодекса Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), сообщает ТАСС со ссылкой официальный сайт антикоррупционного легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU).

Савина является бронзовым призером чемпионата России по легкой атлетике-2017 в беге на дистанции 800 метров.