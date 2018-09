В США водителя автобуса арестовали за уроки вождения для школьников

Желание развлечь юных пассажиров, а заодно дать им попрактиковаться в вождении сыграло злую шутку с 27-летним водителем школьного автобуса из Индианы — Андреу Макати взяли под стражу по обвинению в служебной халатности, сообщает ABC.

Wheels on the bus go round and round, round and round, Boone grove bus driver let’s a middle schooler drive, middle schooler drive. pic.twitter.com/IdF4zRkhRG

Учениками "инструктора" стали трое подростков в возрасте 11, 13 и 17 лет — Андреа позволила им сесть за руль по пути в школу, в то время как в салоне находились другие пассажиры.

"Первое, что ты должен сделать, это поставит ногу на педаль тормоза", — давала ценные советы женщина.

welcome to Boone grove where we let 6th graders drive a bus with children on it. pic.twitter.com/gQRzWUrDPg