Три человека погибли в аварии под Солигорском. Видео

В Солигорском районе Белоруссии на трассе Минск – Микашевичи произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого погибли три человека.

По данным СК РБ, утром в понедельник, 24 сентября, водитель легковушки Renault Laguna не справился с управлением и его транспортное средство занесло на встречную полосу, где он столкнулся с "УАЗом".

В результате столкновения погибли две пассажирки Renault – женщины 1995 и 1996 годов рождения, а также – мужчина 1992 года рождения, находившийся за рулем протараненного авто. Они скончались от полученных травм на месте ДТП.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, ведется следствие.