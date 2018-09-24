Индонезийский подросток прожил 49 дней в плавучей хижине посреди океана

Девятнадцатилетний индонезиец провел 49 дней в открытом море, дрейфуя на сорванной ветром плавучей хижине, пока его не спасли моряки со следовавшего в Японию панамского сухогруза, сообщает Тhe Jakarta Post. Сделанные ими кадры свидетельствуют, что Алди Адиланг был в приличной физической форме, хотя сам он позже признался, что не раз помышлял о самоубийстве.

Юноша трудился на базировавшемся в 125 километрах от побережья острова Гуам ромпонге — той самой плавучей хижине — и должен был следить, чтобы в ней всегда горел привлекающий рыб свет, а также каждый день проверять установленные сети и собирать рыбу. Раз в неделю к нему приезжали рыбаки, чтобы забрать улов и пополнить его запасы пищи, воды и топлива.

В невольное путешествие Алди отправился 14 июля, когда порыв ветра сорвал ромпонг с якоря и унес его в открытый океана, на сотни километров от Сулавеси. Провизии хватило лишь на несколько дней, после чего Адиланг принялся удить рыбу и пить отфильтрованную через одежду морскую воду. В качестве горючего он использовал древесину из плавучей хижины.

В последний день лета, 31 августа, его заметили с борта сухогруза Arpeggio и подняли из воды. К удивлению моряков, проведший 49 дней в одиночестве подросток находился в хорошей физической форме и не нуждался в помощи при передвижении. По его словам, за время "путешествия" мимо него прошли никак не меньше 10 кораблей, но докричаться до их команды у Алди не получилось.

6 сентября Адиланга доставили в Японию, куда и направлялся сухогруз, и сопроводили в посольство родной страны, откуда он уже попал домой, к родителям — именно мыслям о них и молитвам юноша приписывает свое спасение.