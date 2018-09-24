Умер Эл Мэттьюс - актер из культовых фильмов "Чужие" и "Пятый элемент"

На 76-м году в своем доме в испанской провинции Аликанте ушел из жизни американский актер Эл Мэттьюс.

Тело Мюттьюса обнаружил его сосед. Он же сообщил об этом в службы экстренной помощи, сообщает РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.

Во время войны во Вьетнаме Эл Мэттьюс служил в морской пехоте. В 2005-м он вышел в отставку и начал актерскую карьеру.

Точную причину смерти актера, снимавшегося в таких известных фильмах, как "Пятый элемент", "Супермен 3", "Завтра не умрет никогда" и "Чужие" (где он сыграл сержанта Эла Эйпона), установит вскрытие.