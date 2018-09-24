Аньелли о реформе футбольных еврокубков: все дело в деньгах

Европейский союз футбольных ассоциаций продолжает проработку возвращения системы трех континентальных клубных турниров вместо нынешних двух. При этом чиновники УЕФА не скрывают, что все дело в дополнительных доходах для ведущих команды Старого Света.

"Наиболее важным фактором [для появления третьего клубного евротурнира, — прим. ред.] является доход от телевизионных прав, — цитирует Football Italia председателя Европейской клубной ассоциации и президента итальянского "Ювентуса" Андреа Аньелли. – Но треть доходов от футбола приходится на 12 самых богатых клубов".

Аьелли подтвердил, что УЕФА совместно с его ассоциацией ведут работу над возвращением в календарь третьего еврокубкового турнира. Новация состоит в том, что на групповом этапе будут три турнира, имеющие 32 участника каждый. Сейчас в Лиге чемпионов и Лиге Европы соответственно 32 и 48 клубов.

"Мы работаем над введением третьего турнира, — говорит Аньелли. – Это было бы очень хорошо для клубов, чтобы у них было больше шансов участвовать в европейских соревнованиях. С УЕФА мы также рассматриваем возможность сократить количество команд в Лиге Европы — с 48 до 32-х".